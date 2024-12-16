Автомобильный аккумулятор FORSE EFB 6CT-60 VLR (0) (арт.560108051)

Forse EFB – новое поколение аккумуляторных батарей с жидким электролитом. Способны
выдерживать вдвое больше циклов заряд-разряд, могут длительное время работать в
недозаряженном состоянии без потери емкости и быстрее заряжаются от генератора.
Особенности конструкции:
–толщина токоотводов увеличена на 20%, изменен химический состав свинцового сплава;
–применены уникальные углеродные добавки в активной пасте;
–использован модифицированный электролит со специальным химическим составом;
–поверхность электродов покрыта нерастворимым в электролите волокнистым материалом,
предотвращающим оплывание и разбухание активной масс
Преимущества аккумуляторных батарей Forse EFB:
–срок службы в частично заряженном состоянии при периодических глубоких разрядах в два
раза превышает показатели традиционных батарей с жидким электролитом;
–выдерживают частые запуски и длительные периоды покоя двигателя при работающем
электрооборудовании;
–прием заряда улучшен в два раза по сравнению с обычными аккумуляторными батареями;
–высокая устойчивость токоотводов к коррозии при повышенных температурах.
Срок службы АКБ:
более 5-ти лет обычном режиме;
более 3-х лет в режиме Start/Stop или режиме «Такси».
Что означает аббревиатура EFB.
EFB расшифровывается как Enhanced Flooded Battery и переводится дословно: улучшенная залитая
батарея. То есть аккумуляторы, произведенные по технологии EFB – это улучшенные АКБ с жидким
электролитом. Батареи серии EFB обеспечивают более высокую надежность и производительность
по сравнению со стандартными свинцово-кислотными аккумуляторами.