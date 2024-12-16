Автомобильный аккумулятор FORSE EFB 6CT-60 VLR (0) (арт.560108051)

Forse EFB – новое поколение аккумуляторных батарей с жидким электролитом. Способны

выдерживать вдвое больше циклов заряд-разряд, могут длительное время работать в

недозаряженном состоянии без потери емкости и быстрее заряжаются от генератора.

Особенности конструкции:

–толщина токоотводов увеличена на 20%, изменен химический состав свинцового сплава;

–применены уникальные углеродные добавки в активной пасте;

–использован модифицированный электролит со специальным химическим составом;

–поверхность электродов покрыта нерастворимым в электролите волокнистым материалом,

предотвращающим оплывание и разбухание активной масс



Преимущества аккумуляторных батарей Forse EFB:

–срок службы в частично заряженном состоянии при периодических глубоких разрядах в два

раза превышает показатели традиционных батарей с жидким электролитом;

–выдерживают частые запуски и длительные периоды покоя двигателя при работающем

электрооборудовании;

–прием заряда улучшен в два раза по сравнению с обычными аккумуляторными батареями;

–высокая устойчивость токоотводов к коррозии при повышенных температурах.



Срок службы АКБ:

более 5-ти лет обычном режиме;

более 3-х лет в режиме Start/Stop или режиме «Такси».



Что означает аббревиатура EFB.

EFB расшифровывается как Enhanced Flooded Battery и переводится дословно: улучшенная залитая

батарея. То есть аккумуляторы, произведенные по технологии EFB – это улучшенные АКБ с жидким

электролитом. Батареи серии EFB обеспечивают более высокую надежность и производительность

по сравнению со стандартными свинцово-кислотными аккумуляторами.

