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г. Люберцы, ул. Инициативная, 7Б

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shop@batbaza.ru

Автомобильный аккумулятор FORSE EFB 6CT-60 VLR (0) (арт.560108051)

Характеристики
Емкость (А/ч)
60
Полярность
Обратная
Пусковой ток (А)
620
Габариты (мм)
242x175x190
Гарантия (мес.)
36
Тип корпуса
L2
Длина (мм)
242
Ширина (мм)
175
Высота (мм)
190
Вес, кг
16
Пусковой ток (стандарт)
EN
Вид аккумулятора
Легковой
Технология производства аккумулятора
EFB
Страна
РОССИЯ
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Цена при обмене
8 400
Цена
9 100
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Наличие
Автомобильный аккумулятор FORSE EFB 6CT-60 VLR (0) (арт.560108051)
О товаре
Наличие и доставка
Отзывы
Forse EFB – новое поколение аккумуляторных батарей с жидким электролитом. Способны
выдерживать вдвое больше циклов заряд-разряд, могут длительное время работать в
недозаряженном состоянии без потери емкости и быстрее заряжаются от генератора.
Особенности конструкции:
–толщина токоотводов увеличена на 20%, изменен химический состав свинцового сплава;
–применены уникальные углеродные добавки в активной пасте;
–использован модифицированный электролит со специальным химическим составом;
–поверхность электродов покрыта нерастворимым в электролите волокнистым материалом,
предотвращающим оплывание и разбухание активной масс

Преимущества аккумуляторных батарей Forse EFB:
–срок службы в частично заряженном состоянии при периодических глубоких разрядах в два
раза превышает показатели традиционных батарей с жидким электролитом;
–выдерживают частые запуски и длительные периоды покоя двигателя при работающем
электрооборудовании;
–прием заряда улучшен в два раза по сравнению с обычными аккумуляторными батареями;
–высокая устойчивость токоотводов к коррозии при повышенных температурах.

Срок службы АКБ:
более 5-ти лет обычном режиме;
более 3-х лет в режиме Start/Stop или режиме «Такси».

Что означает аббревиатура EFB.
EFB расшифровывается как Enhanced Flooded Battery и переводится дословно: улучшенная залитая
батарея. То есть аккумуляторы, произведенные по технологии EFB – это улучшенные АКБ с жидким
электролитом. Батареи серии EFB обеспечивают более высокую надежность и производительность
по сравнению со стандартными свинцово-кислотными аккумуляторами.
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Доставка

В пределах МКАД, — 300 руб

За МКАД — 300 р.+25 руб./км от МКАД

ПН-ВС с 12:00 до 23:00
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Оплата

Оплата производится наличными средствами курьеру или банковской картой через терминал при получении. Курьер вместе с товаром выдаст Вам кассовый чек и гарантийный талон.

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Наличие в магазинах. Только самовывоз!

г. Москва, Бибирево, Алтуфьевское ш., 50

Ежедневно с 9:00 до 21:00.

В наличии: 2 шт.
Заказать 9 100
Цена при обмене 8 400

м. Митино, ул.Дубравная 53

Ежедневно с 9:00 до 21:00.

В наличии: 1 шт.
Заказать 9 100
Цена при обмене 8 400

м. Некрасовка, г. Люберцы, ул.Инициативная 7Б

Ежедневно с 9:00 до 21:00.

В наличии: 2 шт.
Заказать 9 100
Цена при обмене 8 400
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